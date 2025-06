Magia da Disney chega ao Rio de Janeiro com espetáculo no gelo para encantar adultos e crianças

O espetáculo "Disney On Ice: Aventuras na Estrada" transforma a magia da Disney em um show sobre uma pista de gelo de 700 metros quadrados no Rio de Janeiro . Com uma equipe de 120 profissionais, entre eles 50 patinadores de várias nacionalidades, o show conta com efeitos especiais cinematográficos e projeções visuais espetaculares. Marceli e Bernardo, cariocas, são os apresentadores desta experiência cheia de novidades e personagens inéditos no Brasil. Eles compartilham o orgulho de trazer a magia da Disney para perto do público que nem sempre pode visitar os parques temáticos. "É um sonho que virou realidade", afirma Bernardo. O público pode esperar interatividade através das telas LED e aventuras acompanhando Moana, Simba e Aladdin. As crianças, ansiosas, aguardam para ver seus personagens favoritos em uma experiência memorável.

