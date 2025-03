Museu das Ilusões na Barra da Tijuca oferece experiências interativas

O Museu das Ilusões está aberto ao público em um shopping da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro , com o maior acervo de ilusões de ótica do mundo. São mais de 100 peças interativas para todas as idades. O espaço funciona de terça a sábado, das 10h às 22h, e, aos domingos, do meio-dia às 21h.



