Obras contra enchentes são iniciadas em Realengo, na zona oeste do Rio

A Prefeitura do Rio, em parceria com a Fundação Rio Águas, iniciou as obras para combater enchentes em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro . O projeto do novo sistema de drenagem inclui um reservatório com capacidade para 20 milhões de litros de água. O investimento é de mais de R$ 120 milhões com recursos do governo federal e da Caixa Econômica Federal. A previsão é de três anos para conclusão. As intervenções devem beneficiar 205 mil moradores.