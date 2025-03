Pagodelas: grupo de pagode conquista cenário musical carioca

Na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro , Luana Vaz e Stephanie Serra formaram o grupo Pagodelas, que se destaca em um gênero dominado por homens. Com quase três anos de carreira, as cantoras equilibram a maternidade e a carreira musical. O grupo, que traz um diferencial em suas apresentações, está conquistando o cenário musical carioca e mostrando a força das mulheres no pagode.



