Prefeitura do Rio autoriza música ao vivo em quiosques e reforça fiscalização

A Prefeitura do Rio de Janeiro voltou atrás em um decreto e liberou a música ao vivo nos quiosques da orla, estabelecendo limites de volume e horários das 12h às 22h. A intensificação da fiscalização incluirá multas que começam em R$ 1.000.

A Orla Rio utilizará inteligência artificial para monitorar decibéis e ajudar na fiscalização. Além disso, o uso de garrafas de vidro dentro dos quiosques foi autorizado, mas é proibido levar para a areia.