Projeto de música oferece aulas gratuitas para moradores de comunidades no Rio

O "Rio de Música" é um projeto que oferece aulas gratuitas de música para moradores de comunidades do Rio de Janeiro . As aulas realizadas em uma escola pública em Higienópolis, na zona norte da cidade, já impactaram a vida de 500 pessoas. A iniciativa ensina sete instrumentos diferentes a crianças, jovens, adultos e idosos.



