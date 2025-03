Samba da Colina embala festa para estreia do Vasco contra o Santos no Brasileirão

O Samba da Colina promete embalar a festa para a estreia do Vasco contra o Santos no Brasileirão 2025 , em São Januário, neste domingo (30). O grupo nasceu nas portas do estádio, se profissionalizou e já atrai uma multidão. E, por falar na torcida, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. A partida será transmitida com exclusividade pela RECORD a partir das 18h.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!