Acompanhe as novidades da minissérie Neemias, spin-off de A Rainha da Pérsia

Mario Bregieira é protagonista de Neemias, spin-off de A Rainha da Pérsia Divulgação/Seriella Productions

A minissérie Neemias, spin-off de A Rainha da Pérsia, traz Mario Bregieira como protagonista e estreia no dia 30 de setembro exclusivamente no Univer Vídeo.

E para ficar por dentro de todas as novidades, acesse o perfil oficial da produção no Instagram: @serieneemias.

Muitos atores já estão seguindo a página ansiosos para conhecerem a história de Neemias: “Vai ser lindo”, disse Roberta Teixeira. “Super ansioso!”, escreveu Bernardo Mesquita. “Aguenta coração”, comentou Hugo Carvalho.

A minissérie Neemias estreia no dia 30 de setembro exclusivamente no Univer Vídeo. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.