Celeiro da Justiça: Babi enfrenta acusação de batucar com instrumentos inapropriados | A Fazenda 16

Babi Muniz foi a ré no tribunal do Celeiro da Justiça desta semana. A ex-panicat foi acusada pela excelentíssima queen Márcia Fu de batucar com instrumentos inapropriados e dançar em lugares igualmente inapropriados. Babi teve como advogada a ex-Grande Conquista Anahí Rodrighero. Para acusar e ensinar como fazer batidas de qualidade, o tribunal recebeu o doutor Fernandinho Beat Box.