Celeiro da Justiça: Suelen se defende de acusação por entregar looks matadores em A Fazenda 16

Depois de deixar A Fazenda 16, Suelen teve de enfrentar o tribunal rural de Márcia Fu. A modelo foi acusada de entregar looks matadores no confinamento. Rosi, sua advogada de defesa, ressaltou que a ré não tinha culpa de ser especialista em moda. Mesmo assim, a modelo acabou sendo considerada culpada e, como pena, teve de produzir um look menos matador, aderindo a nova moda infantil para desfilar com um cabelo maluco no tribunal rural.