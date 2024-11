Celeiro da Justiça: Julia é acusada de ‘mudar de time’ e enfrenta cobrança de torcida | A Fazenda 16

Julia Simoura encarou o tribunal rural de Márcia Fu em mais um episódio do Celeiro da Justiça. A ex-peoa contou com a ajuda do Dr. Navarro e enfrentou as acusações do Dr. Lorota. Julia se defendeu do crime de ‘virar a casaca’ e afirmou ser ‘adaptável’ no jogo. A atriz precisou explicar ainda porque não ajudou nas tarefas domésticas e enfrentou cobrança de várias torcidas brasileiras. Confira!