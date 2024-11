Celeiro da Justiça: Galo ou galinho? Cauê se defende após receber apelido inusitado | A Fazenda 16

Cauê deixou a competição de A Fazenda 16 e encarou o tribunal rural de Márcia Fu em mais um episódio da temporada de Celeiro da Justiça. O ex-peão contou com a ajuda do Dr. Bezerra e rebateu as acusações da Dra. Dona do Cariri. Cauê se defendeu após ser chamado de ‘galinho’ da Sede e recebeu apoio da colega de confinamento, Raquel Brito: ‘E outra, se cuida’. Para se livrar da acusação, Cauê precisou ainda encarar 'desafio do ovo' contra o escrivão, Michael.