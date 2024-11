GalisTour: Adriane Galisteu analisa primeira eliminação de A Fazenda 16

No segundo episódio do GalisTour da temporada, Adriane Galisteu deu sua visão sobre a primeira eliminação de A Fazenda 16. Vivi Fernandez acabou dando adeus ao jogo. Para Adriane, a peoa foi muito calma e cautelosa, o que não pode acontecer. A apresentadora ainda ressaltou que a primeira semana do reality foi 'muito linda', permitindo que o público conhecesse melhor os peões.