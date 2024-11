GalisTour: Tendência rural! Galisteu fala dos looks escolhidos para a temporada | A Fazenda 16

Em A Fazenda 16, Adriane Galisteu entrega looks cheios de estilo e personalidade. No episódio de GalisTour desta semana, a apresentadora falou sobre a proposta de integrar o estilo esportivo e streetwear ao universo country do reality. Galisteu comentou ainda sobre a eliminação de Gizelly e relembrou rivalidade entre a ex-peoa e Sacha.