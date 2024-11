GalisTour: Adriane Galisteu fala sobre sua relação com os peões | A Fazenda 16

Em mais episodio do GalisTour, Adriane Galisteu fala sobre sua relação com os participantes. Ela cita que na sua primeira temporada sentia muito a saída dos peões do programa, mas que hoje, entende que é a eliminação faz parte do jogo. A apresentadora ainda ressaltou que durante as quatro temporadas a frente do reality show, ela aprendeu a se distanciar dos confinados, mas que ainda fica emotiva todas as quinta-feiras.