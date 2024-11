Podcast Aquecendo o Feno: Dieguinho e Larissa falam dos embates de Sacha e Zé Love | A Fazenda 16

O quarto episódio do Podcast Aquecendo o Feno, apresentado por Lucas Selfie, contou com a presença de Dieguinho e Larissa Tomásia. Eles debateram sobre as movimentações de jogo dos peões, mas principalmente de Sacha e Zé Love. Larissa também deu sua opinião sobre os seus ex-colegas de confinamento e qual a sua visão de jogo agora que está fora do programa.