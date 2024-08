‘Bem-vinda, queen do entretenimento!’, diz Lucas Selfie para Márcia Fu em A Fazenda 16 Nova companheira do apresentador no comando da Live do Eliminado garante que o fogo no feno está garantido!

Esquenta|Do R7 29/08/2024 - 15h49 (Atualizado em 29/08/2024 - 15h49 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌