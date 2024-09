Carelli divulga pista sobre futuro peão de A Fazenda 16: ‘Alcançou a fama por conta de um affair’ Fãs tentam adivinhar mais uma dica do diretor do núcleo de realities da RECORD Esquenta|Do R7 06/09/2024 - 21h54 (Atualizado em 06/09/2024 - 21h54 ) ‌



Adriane Galisteu é a apresentadora de A Fazenda 16 Reprodução/Instagram

A décima sexta edição de A Fazenda já tem data de estreia, dia 16 de setembro, e as dicas do diretor do núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli, continuam a todo vapor! Nesta sexta-feira (6), nas redes sociais, ele deixou os fãs curiosos sobre mais um participante do reality rural.

“O futuro peão alcançou a fama por conta de um affair. E por conta disso, todos também passaram a saber mais sobre a vaidade do rapaz”, revelou Carelli.

É claro que os internautas não perderam a oportunidade de dar palpites sobre o peão misterioso: Laéllyo Mesquita️️️️️, Chico Veiga, Jesus Luz, Victor Igoh e muitos outros. Será que eles acertaram?

Confira o post:

‌



Pessoal, mais uma dica da Fazenda saindo do forno! O futuro peão alcançou a fama por conta de um affair. E por conta disso, todos também passaram a saber mais sobre a vaidade do rapaz. #DicaDoCarelli #QuemVaiPraFazenda — Rodrigo Carelli (@rodcarelli.bsky.social) Sep 6, 2024 at 19:34

Bora relembrar todas as dicas que já rolaram?

1- “Uma das futuras peoas de A Fazenda 16 teve apenas um registro profissional na sua carteira de trabalho. E ela já teve um affair com um cantor amado pelo Brasil.”

‌



2- “A moda uniu a futura peoa a um cantor. Após este affair, ela teve uma gravidez polêmica.”

3- “”Um dos futuros peões fez mais de quinze novelas, em várias emissoras diferentes.”

‌



4 - “A futura peoa dá aula quando o assunto é polêmica. E, supostamente, se envolveu com um famoso comprometido.”

5- “A futura peoa é conhecida por vários memes. Ela já participou de um reality e nasceu numa cidade que tem história.”

6- “Um dos futuros peões já contracenou com um ex-BBB. E a sua primeira atuação em novelas foi aos nove anos.”

7- “Esse futuro peão foi uma das crianças mais famosas do século 20 e nunca deixou de trabalhar na TV.”

8- “Nascida e criada numa capital nordestina, essa futura peoa conheceu a fama há muito pouco tempo.”

9- “Uma das futuras peoas já fez parte de programas de TV, inclusive de um reality show. Hoje ela é influenciadora e, no passado, se arriscou na carreira de funkeira. Quem é?”

10- “Este futuro peão é tão vaidoso quanto polêmico. Seus momentos midiáticos incluem desde a venda de itens pessoais, até tretas com atores famosos.”

11 - “A futura peoa já esteve em outro reality e rendeu polêmicas dentro e fora dele. Um detalhe: ela já está acostumada com os ares rurais.”

A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

