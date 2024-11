Fernando Presto é o décimo eliminado de A Fazenda 16, com 7,01% dos votos Peão perdeu a preferência do público após disputar a Roça contra Juninho Bill e Luana Targinno Novidades|Do R7 28/11/2024 - 23h51 (Atualizado em 29/11/2024 - 00h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O chef teve passagem repleta de altos e baixos no reality Divulgação

Fernando Presto dominou a cozinha de A Fazenda 16 e também as tretas no game. Mas, pelo visto, ele não conseguiu a preferência do público e acabou perdendo a disputa do reality para Juninho Bill e Luana Targinno, com 7,01% dos votos.

Ele caiu na décima berlinda da temporada ao ser puxado da Baia por Luana Targinno, peoa mais votada na cara a cara. Yuri Bonotto sobrou no Resta Um e vetou o chef da Prova do Fazendeiro, levando Fernando direto para a Roça.

No jogo

Sua trajetória no reality foi marcada por amizades e alianças desfeitas. Seu primeiro amigo na sede foi Gui Vieira, mas ele acabou criando uma inimizade com o peão. Seu jeito de agir com relação ao ator incomodou Sacha Bali, com quem também fez amizade, e que o chamou para uma conversa sobre suas atitudes. Os dois tiveram uma briga feia e a amizade nunca mais voltou a ser a mesma.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

‌



Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Uma de suas maiores inimigas no game foi Gizelly Bicalho. A advogada subiu do Paiol para a sede com Fer na mira! Por lá, as brigas se intensificaram após perceber o comportamento “leva e traz” do peão entre os grupos. Algum tempo depois, eles brigaram novamente, dessa vez por cabelos encontrados na comida. Gizelly alegou que eram ‘pentelhos’ de Fernando. A partir de então, viraram inimigos mais do que declarados na sede, e não perdiam uma oportunidade de espezinhar um ao outro.

‌



Embora tenha se tornado aliado do Grupinho, ele percebeu que não era prioridade dos colegas de confinamento quando sobrou na dinâmica do Resta Um, durante a formação da segunda Roça. Apesar de estar na berlinda, ele podia se livrar da situação e ainda conquistar o tão cobiçado chapéu na Prova do Fazendeiro, em uma disputa com Julia Simoura e Juninho Bill.

Mesmo tendo um bom desempenho na prova e ter ficado tão próximo de vencer, Julia foi quem conquistou a coroa caipira, deixando na berlinda Fernando Presto, Juninho Bill e Larissa Tomásia, que foi vetada da prova por Fer e perdeu a preferência do público, sendo eliminada.

‌



Na volta de Fernando para a sede, ele voltou com estilo: “Vocês vão ter que me chamar de senhora com a voz bem aveludada”, gritou ao entrar. As caras e bocas dos rivais foram um show à parte.

Mesmo com tanta treta envolvendo Fernando, ele era dono de uma alegria contagiante. O peão se jogava nas festas. Inclusive, na primeira balada do game ele acabou levando um baita tombo na pista de dança. Fer também era dedicado e sempre cozinhava para os amigos, como forma de prestar serviço e demonstrar carinho.

Durante o decorrer do jogo, o chef de cozinha fundou o movimento ‘Namastreta’, e explicou aos amigos: “A gente fala o nome de uma pessoa e todo mundo começa a xingar”.

Ele também esteve envolvido na treta do leite condensado, quando encontrou a lata vazia na despensa e deu início a uma investigação para descobrir a autoria do “crime”. A partir de então, tudo desandou ao encontrar latas escondidas na gaveta de Luana e acusar a peoa, o que levou a uma confusão feia.

O clima estava tenso entre os dois e, durante a formação da quinta Roça, a peoa pode escolher uma pessoa da sede e outra da Baia para que o peão mais votado pudesse puxar para o terceiro banco. Ela apontou Fernanda e Fernando. Julia foi a mais indicada e puxou o chef para a Roça. Luana sobrou no Resta Um e vetou Fer da Prova do Fazendeiro. Ele encarou o julgamento do público e voltou triunfante novamente!

Após essa volta, Fernando adotou uma postura contraditória no jogo. Ao mesmo tempo em que atacava os inimigos em atividades de apontamento e votações, os tratava bem no dia a dia, oferecendo comida e ajuda. As atitudes fizeram o G4 manter o alerta ligado em relação ao chef, e quando tiveram a oportunidade de colocá-lo na Roça, não desperdiçaram.

Agora, o ex-peão deixa o reality pelo voto do público. Como será que ficam os aliados sem ele?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Ácido e bem-humorado: reveja a trajetória de Fernando Presto em A Fazenda 16

Publicidade 1 / 22 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O chef Fernando Presto não dominou só a cozinha, ele também protagonizou diversas tretas em A Fazenda 16! A trajetória dele é marcada por rivalidades, alianças desfeitas e bom-humor. Relembre a passagem do participante no reality!