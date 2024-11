Galistinho de Carellis? Saiba tudo sobre o novo integrante da sede de A Fazenda Sacha Bali, Flora Cruz, Julia Simoura e Vanessa Carvalho tiveram o desafio de montar um espantalho do zero para a horta do reality; confira mais detalhes!

Novidades|Do R7 16/10/2024 - 19h29 (Atualizado em 16/10/2024 - 20h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share