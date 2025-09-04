Adriane Galisteu dá recado para Leo Dias no Aquecendo o Feno: ‘Esse tiro é gratuito, desnecessário’ A apresentadora de A Fazenda 17 também soltou spoiler sobre uma dinâmica especial e contou curiosidade do diretor A Fazenda|Do R7 04/09/2025 - 20h40 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h40 ) twitter

Adriane Galisteu tocou em assuntos polêmicos no bate-papo Reprodução/YouTube

O Aquecendo o Feno virou um verdadeiro incêndio com Adriane Galisteu! Sob o comando de Lucas Selfie, o podcast de A Fazenda 17 estreou com um bate-papo recheado de polêmicas, curiosidades e spoilers. Se liga!

Logo no início, já soltaram um spoiler: “Na Coletiva de Imprensa vai ter um gostinho”, soltou Selfie, misterioso. Adriane disse que sempre tenta descobrir os nomes antes da estreia, mas nunca consegue: “Nunca sai um nome, você acredita? Quando ele jantou com o [Alexandre] Frota eu liguei na hora!”

Galisteu aproveitou para soltar os nomes que adoraria ver: “Ele [Frota], Maya Massafera, adoraria ter, têm figuras que seriam sensacionais”, pontuou.

Lucas deu dois Poderes da Chama para Galisteu escolher. Ela ficou com o verde e deu o vermelho para Selfie. Eles fizeram segredo e guardaram para depois.

‌



O apresentador quis saber a opinião de Adriane sobre a novidade bombástica que o diretor do núcleo de realities, Rodrigo Carelli, disse que vai rolar na estreia. A apresentadora lamentou a retirada do Paiol, mas apontou: “Vou pilotar agora, não é com o tamanho dessa dinâmica nem com essa intenção, é uma outra intenção, mas vou gravar essa nova dinâmica. Não vi ainda, não sei como é, por isso não posso falar, porque não tenho ideia. Mas eu sei que tem uma novidade que eles me falaram que a gente vai fazer um teste dia 4”. E ela adicionou que não é com eliminados: “Com envolvidos na treta!”

Selfie perguntou sobre como ela lida com a pressão dos fãs de reality, e Galisteu opinou: “Adoro o VAR, acho que ele define muito bem a clareza do jogo”, disse, alegando que a dinâmica ajuda a sanar dúvidas do público.

‌



Adriane aproveitou o ensejo para dar um recado: “Antes de começar o programa, já tem tiro na gente. Senhor Leo Dias, é direto e reto para tu! É o seguinte, ‘a porque a gente já sabe que os conflitos não estão mais funcionando’. Oi? Eu li a sua matéria, tá? Não é muito comum, porque normalmente eu passo meio batido por tudo, mas como é o Léo, pensei, deixa eu ver aqui. Como assim os conflitos não estão mais funcionando, não entendi sua colocação. Os conflitos funcionam e a gente espera por eles. Por que a gente espera por eles? A paz e o amor, a vida do spa, não é em A Fazenda, aliás, não é no reality!”

Ela concluiu o recado ao jornalista: “Esse tiro é gratuito, desnecessário, não joga a favor”.

‌



Galisteu foi além, e fez uma análise: “Não é que eu quero só acender o fósforo e ver tudo pegar fogo. É que ali a gente tem uma noção de como é nossa vida aqui fora, é um retrato da vida real. [...] É um game 100% psicológico, você pode não ganhar prova nenhuma e vencer o programa!”

Lucas perguntou se ela tinha ranço de algum ex-peão, e a apresentadora disse que pega ranço de quem desiste: “Veja o que aconteceu com a carreira da Jojo Todynho, veja o que aconteceu com o Rico, ele fez história, mudou o jogo. A própria Bárbara [Borges], presenciou uma edição dificílima. [...] Isso é o barato do reality!”

Selfie quis saber quais nomes Adriane enviou de sugestão para Carelli: “Mandei a Maya Massafera, a Daia [de Paula] que era bailarina do Fausto, mandei Marcello [Camargo], filho da Hebe, gente tô falando aqui sem contar para essas pessoas, tá? Que nem a Luana [Piovani], a gente viu, ela não quer nem que ligue para ela mais, mas água mole em pedra dura. [...] Sempre mando, mas nunca emplaquei nenhum!”

Chegou a hora de revelar o poder de Adriane, que precisou dizer qual ordem do Carelli ela não queria cumprir. A apresentadora contou que fica com dois diretores no ponto eletrônico: “Na temporada passada, nós tínhamos um participante que falava muito, ele queria explicar. E o Carelli fica nervoso quando começa a falar demais, vocês não podem imaginar”, disse, em meio a uma gargalhada.

Ela completou: “A pessoa que tá ali, eu me coloco nesse lugar, ela quer explicar. Só que a gente já viu tudo aquilo! O Carelli fica assim, ‘corta, corta’. E quando eu corto, eu apanho muito nas redes sociais, as pessoas não querem que eu corte peão. Se eu corto esse, tenho que cortar o outro também. Então assim, eu tenho muita vontade de descumprir nessa hora!”

Galisteu pediu desculpas por ‘expor’ o diretor, mas apontou: “Na quarta vez, é um grito que vem da alma, ai eu corto bruto”, brincou.

Animado, Selfie pediu que Galisteu se jogasse com ele em uma brincadeira. Eles tiveram um minuto para contar quais regras colocariam no reality se fossem o Carelli por um dia. Rolou pedido de volta do Paiol, expulsão direta de participante planta. Galisteu até soltou uma polêmica: “Deixa esquentar e não corta para a vaca!”

Eles leram uma lista de participantes cotados que está rodando pela internet, e Galisteu se animou: “Tô com uma expectativa muito alta!”

Também teve bate-bola, com Adriane apontando seus momentos, provas e peões favoritos.

Por fim, Lucas abriu o poder vermelho: “O dono desse poder deve citar o nome de um participante de 2025 de forma natural durante o podcast, não dizendo explicitamente que é um nome confirmado, apenas citando no papo da forma que preferir!” Agora todo mundo vai correr para rever a live, não é?

Reveja o bate-papo:

Fique ligado! A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, às 22h30. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!

