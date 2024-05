Novidades |Do R7

Baronesa é a primeira eliminada da Mansão de A Grande Conquista, com 22,70% A competidora perdeu a disputa na Zona de Risco contra Bruno Cardoso e Guipa

Alto contraste

A+

A-

Ela marcou A Grande Conquista como primeira Dona da Mansão (Edu Moraes/RECORD)

De Dona da Mansão à primeira eliminada! Baronesa se despediu de A Grande Conquista após receber apenas 22,70% dos votos na Zona de Risco contra Bruno Cardoso e Guipa. Ela caiu na berlinda após não conseguir chegar a um consenso no voto dos Donos com Rambo. Apesar de tentar, a empresária não venceu a Prova da Virada e se deu mal na votação.

Após uma temporada de perrengues na Vila, tudo ia bem para Baronesa na Mansão: ela subiu rodeada de aliados, conquistou o cargo de Dona, ganhou R$ 10 mil na dinâmica, e estava em paz com os inimigos que criou na primeira fase do jogo. O caldo só entornou na hora de escolher um alvo em consenso com Rambo.

Assim que recebeu o cargo, Baronesa decidiu colocar o humorista como Dono da Mansão ao seu lado. A estratégia era escapar da Zona de Risco, pois ela acreditava que a maioria dos colegas votaria nele quando precisassem escolher qual dos Donos iria para a berlinda.

Na primeira conversa sobre o voto, Rambo concordou que Hideo poderia ser uma boa opção. Mas no dia seguinte, mudou de opinião, alegando que não lembrava quem era o Conquisteiro. Baronesa apresentou outros nomes, e o humorista também, mas eles não encontraram um Conquisteiro em comum para indicar.

Publicidade

Chegando ao votatório, eles explicaram o impasse para Rachel Sheherazade. A apresentadora deu um minuto para que os Donos entrassem em consenso, o que não ocorreu. A apresentadora explicou que o voto em comum acordo dos mandachuvas é uma regra do jogo, e pelo não cumprimento, os dois sofreriam a consequência de irem juntos para a Zona de Risco.

Bruno foi o mais votado pela Mansão e acompanhou a dupla de Donos na disputa pela Prova da Virada. Rambo levou a melhor no desafio e escapou da berlinda, colocando Guipa em seu lugar. Apesar de estar entre dois inimigos declarados, Baronesa recebeu menos votos e foi eliminada.

Publicidade

Como será que ficam os aliados sem a Barô no jogo?

Veja a trajetória dela no reality:

Publicidade

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Chegou ao fim o 'reinado' de Claudia Baronesa. A Conquisteira foi de Dona da Mansão à primeira eliminada da segunda fase de A Grande Conquista 2. Mesmo assim, a matriarca do funk teve tempo para deixar sua marca no reality, protagonizando tretas, estratégias e muitas emoções. Por descumprir um dever dos mandachuvas, Baronesa acabou caindo direto na Zona de Risco e levou a pior, recebendo apenas 22,70% dos votos na Zona de Risco. Relembre, a seguir, a trajetória da competidora Reprodução/RECORD

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Torcida completaça! Conheça os emojis dos participantes de A Grande Conquista 2:

Publicidade 1 / 21 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Os 20 Conquisteiros da Mansão passaram por um difícil período na Vila e tiveram a ajuda dos fãs para chegarem à segunda fase de A Grande Conquista! Para engajar ainda mais as torcidas, cada participante tem um emoji que o representa. Qual é o seu favorito?