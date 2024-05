Confirmados na Mansão, prova valendo carro e beijão: A Grande Conquista completa duas semanas no ar! Fique por dentro de tudo que aconteceu nos últimos dias no reality da RECORD

Confira o que rolou na Vila mais intensa do Brasil! (Reprodução/PlayPlus)

A Grande Conquista 2 completa duas semanas no ar nesta segunda (6)! E não faltaram novidades: Participantes confirmados na Mansão, barracos, provas e até uma desistência. Ufa! Será que você lembra de tudo? Calma que preparamos um resumão para te deixar por dentro do que acontece na Vila.

Confirmados na Mansão

Os quatro competidores mais bem votados nas duas últimas Zona de Risco garantiram passaporte direto para a Mansão do reality. Anahí Rodrighero e Cel foram os primeiros sortudos. Na terceira berlinda, Dona Geni e Bruno Cardoso foram eleitos pelo público para a segunda etapa do reality.

Eliminações em lote

Em uma única semana, rolaram duas noites de eliminação. A segunda Zona de Risco da temporada contou com 32 Vileiros e os 15 menos votados tiveram que se despedir do reality. Três dias depois, 17 moradores tiveram os sonhos ceifados na terceira berlinda.

Tentações e consequências

A Caixa forte mexeu com os ânimos dos moradores da Vila. Cada Casa elegeu um competidor para desafiar a tentação. Guipa representou a Verde, Fábio Gontijo a Laranja e Andreia de Andrade a Azul. O único a aceitar o prêmio da caixa e suas consequências foi Guipa. O jornalista recebeu R$ 10 mil reais para ele, e o mesmo valor para gastar no Mercadinho da Vila. Como punição, o rapaz foi para a Zona de Risco e a Casa recebeu metade dos alimentos no dia seguinte.

O carro foi a última tentação da Vila! Apenas um representante de cada Casa pôde ir para a prova de resistência para tentar ganhar o automóvel. Felipe Villas sobrou na Casa Laranja, Biel Azevedo na Azul e Michael da Verde. Após longas horas e consequências para as Casas, Felipe foi o último a resistir no desafio e ganhou o carro zero km!

Uma desistência

Ana Paula Oliveira desistiu de A Grande Conquista 2 na quarta (1º). Segundo a Vileira, ela tomou a atitude para cuidar de sua saúde mental. A empreendedora não suportou a pressão do reality e preferiu desistir.

Tretas

E eles entregam entretenimento e tretas! Na segunda semana do reality, o que não faltou foi desentendimentos entre os moradores da Vila. Andreia de Andrade e Lizi Gutierrez brigaram por conta de um rodo emprestado, mas rapidamente a treta progrediu para xingamentos e opiniões sobre bafo alheio. A Casa Azul virou um caos depois que Jonas encontrou café e um limão escondidos no armário da cozinha, depois MC Jey Jey discutiu com alguns moradores. Baronesa e Dona Geni trocam farpas na cozinha após ‘sumiço’ de leite da geladeira. Uma fatia de pão também virou motivo de treta entre Guipa e Cátia Paganote. E o jornalista ainda brigou com Bruno Cardoso por conta da tentação da caixa forte.

Prova

A Prova Batalha Naval exigiu comunicação, estratégia e um pouco de sorte dos jogadores para escapar da Zona de Risco. Eles tiveram que posicionar as embarcações no tabuleiro fixado no chão, depois de forma alternada, atacaram os adversários por meio de um painel de mira. O objetivo principal era afundar todas as embarcações do time rival. A Casa Azul levou a melhor e rolou um Resta que definiu os novos Donos da Vila. Manoelzinho assumiu a residência Laranja, Thiago Luz ficou à frente da Casa Azul, enquanto Clevinho assumiu o comando da Casa Verde. 30 Vileiros foram direto para a berlinda.

Novos casais

Brunno Danese e Maizy Magalhães enlouqueceram os Vileiros da Casa Azul ao darem um beijão de cinema. O beijo aconteceu depois de muita conversa e flertes mútuos. Mas o clima de romance não parou por aí, Biel Azevedo e Gabriela Rossi, que já eram super amigos, trocaram beijos em baixo do edredom na Casa Azul. Será que vem casal ou apenas uma amizade colorida?

Bifão também apareceu na área da pegação! A Vileira teve um bafafá com Bruno Cardoso, mas o lance não foi para frente, então, a fila andou e a moradora tratou de beijar Matheus Destri. Casalzão, hein?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Por falar em amor, relembre a Vila apaixonada:

Publicidade 1 / 6

Os Vileiros de A Grande Conquista não estão para brincadeira! Com menos de duas semanas de confinamento, já rolaram diversas beijocas e até formação de casal. Seja de brincadeira ou para valer, as bocas trabalharam na Vila. Relembre: