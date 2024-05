Veja quem está no alvo dos Conquisteiros para a terceira Zona de Risco da Mansão

Alto contraste

Em dia de votação não há outro assunto entre os competidores! Os Donos da Mansão já estão quase chegando a um consenso, e a maioria dos participantes parece já ter batido o martelo sobre os votos. Será quem vem mais uma formação de Zona de Risco tensa em A Grande Conquista?

Lucas de Albú admitiu para Lizi Gutierrez que tem apenas Cel como opção na indicação dos Donos para a berlinda. A colega aconselhou o nutricionista a não se indispor com pessoas que não votariam nele. Por sua vez, Hideo tem Guipa na mira e não cogita indicar Cel. Os mandachuvas combinaram de fechar o voto em consenso nesta terça (28), antes de irem para a votação. Aparentemente, Lucas está mais disposto que Hideo a ceder seu voto para haver consenso.

Já a votação entre os Donos na cabine secreta será bastante dividida. Lucas tem ao menos os votos de Lizi, Vinigram, Hadad e Fernando Sampaio ao seu favor. Já Hideo, tem Taty Pink, Fellipe Villas, Cel e Anahí Rodrighero do seu lado. As indicações dos Conquisteiros menos próximos dos Donos vai definir qual dos dois cairá na berlinda.

Nas indicações cara a cara, a dinâmica ConquiStore deixou claras as rivalidades dos competidores e possíveis alvos no jogo. Por conta da atividade e das brigas recorrentes, Geni e Fê devem trocar votos, assim como Kaio e Vinigram. O militar, inclusive, já brigou feio com Brenno e Lizi e está entre as indicações dos rivais.

Segundo Hideo, por conta da confusão com Geni, Fernando pode receber a maioria das indicações: “Eu sinto que a Catia vai, o Rambo, o Bruno. Porque eu vou tentar tirar o Guipa”, alegou. Para o Dono, colocando o jornalista na berlinda, o humorista e o palhaço ficariam sem opção de voto e iriam em Fê.

Vale lembrar que Bruno Cardoso tem um super poder em mãos: cancelar o voto de dois moradores na cara a cara. Porém, o competidor passou mal na segunda (27) e precisou ser retirado do reality temporariamente para fazer exames.

Será que ele volta a tempo? E como fica o poder caso ele não volte? Isso o público saberá no programa ao vivo desta terça!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

