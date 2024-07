Autora de A Rainha da Pérsia compartilha reflexão sobre os judeus na trama

Ester (Nathalia Florentino) foi escolhida por Xerxes (Carlos Porto) para ocupar o posto de A Rainha da Pérsia no episódio desta quarta-feira (26). No X (antigo Twitter), os internautas vibraram com o momento para lá de especial e comentaram cada detalhe com a #SejaMinhaRainha. Confira!

Divulgação/Seriella Productions