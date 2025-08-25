Camila Rodrigues publica foto do filho tomando açaí e se declara: ‘Meu carioca preferido’ O pequeno Bernardo roubou a cena nas redes sociais da mãe e arrancou elogios dos fãs Fora das Telas|Do R7 25/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

"Meu carioca preferido", diz Camila Rodrigues em nova foto do filho, Bernardo Reprodução/Instagram

Camila Rodrigues, intérprete de Sera em A Vida de Jó, derreteu os corações dos seguidores ao publicar cliques do filho, Bernardo, tomando açaí.

Na legenda da foto, a atriz se declarou para o pequeno: “Meu carioca preferido”.

Os seguidores de Camila deixaram muitos comentários carinhosos elogiando Bernardo: “Fofo demais”, escreveu uma. “Príncipe lindo”, comentou outra.

“Lindo demais esses olhinhos”, completou mais uma.

Confira o post abaixo:

A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, que retornou ao Brasil e à emissora apenas para conduzir o projeto.