Camila Rodrigues publica foto do filho tomando açaí e se declara: ‘Meu carioca preferido’
O pequeno Bernardo roubou a cena nas redes sociais da mãe e arrancou elogios dos fãs
Camila Rodrigues, intérprete de Sera em A Vida de Jó, derreteu os corações dos seguidores ao publicar cliques do filho, Bernardo, tomando açaí.
Na legenda da foto, a atriz se declarou para o pequeno: “Meu carioca preferido”.
Os seguidores de Camila deixaram muitos comentários carinhosos elogiando Bernardo: “Fofo demais”, escreveu uma. “Príncipe lindo”, comentou outra.
“Lindo demais esses olhinhos”, completou mais uma.
Confira o post abaixo:
A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, que retornou ao Brasil e à emissora apenas para conduzir o projeto.