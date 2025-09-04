Fofura! Camila Rodrigues mostra cliques do filho no teatro: ‘Filho de peixe, peixinho é’ O pequeno Bernardo tem roubado a cena nas redes sociais da atriz da atriz de A Vida de Jó Fora das Telas|Do R7 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

Filho de Camila Rodrigues no teatro Reprodução/Instagram

Além de ser a intérprete de Sera em A Vida de Jó, Camila Rodrigues tem outro papel importante fora das telas: é a mãe do Bernardo, de 2 anos. Sempre que aparece nas redes sociais da atriz, o pequeno rouba a cena e garante aquela dose de fofura!

Na foto, ele aparece segurando um saco de pipoca em uma plateia. “Dia de Teatro”, escreveu a atriz.

Os internautas expressaram seu carinho pelo menino e pela atriz nos comentários: “Lindo demais e amando teatro. Filho de peixe, peixinho é” uma seguidora. “Gente, como ele está grande e bonito!” escreveu outra.

Veja a publicação:

A Vida de Jó estreia no dia 15 de setembro na tela da RECORD, e já está disponível no Univer Vídeo.