Fofura! Camila Rodrigues mostra cliques do filho no teatro: ‘Filho de peixe, peixinho é’
O pequeno Bernardo tem roubado a cena nas redes sociais da atriz da atriz de A Vida de Jó
Além de ser a intérprete de Sera em A Vida de Jó, Camila Rodrigues tem outro papel importante fora das telas: é a mãe do Bernardo, de 2 anos. Sempre que aparece nas redes sociais da atriz, o pequeno rouba a cena e garante aquela dose de fofura!
Na foto, ele aparece segurando um saco de pipoca em uma plateia. “Dia de Teatro”, escreveu a atriz.
Os internautas expressaram seu carinho pelo menino e pela atriz nos comentários: “Lindo demais e amando teatro. Filho de peixe, peixinho é” uma seguidora. “Gente, como ele está grande e bonito!” escreveu outra.
A Vida de Jó estreia no dia 15 de setembro na tela da RECORD, e já está disponível no Univer Vídeo.