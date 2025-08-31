Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
A Vida de Jó

Gabriel Vivan solta a voz e leva fãs à loucura: ‘Adoro os tons agudos da sua voz’

Ator de A Vida de Jó faz sucesso nas redes com seus covers; saiba mais!

Fora das Telas|Do R7

Gabriel Vivan mostra seu talento em cover Reprodução/Instagram

Gabriel Vivan, que dá vida a Efraim em A Vida de Jó, já disponível no Univer Vídeo, e com estreia marcada para o dia 15 de setembro na tela da RECORD, tem mostrado nas redes sociais que também arrasa como cantor.

Vivan adora postar covers em seu perfil do Instagram, e dessa vez soltou a voz com a música Those Eyes, da banda New West. Os seguidores, já acostumados com o talento de Gabriel, demonstraram carinho na sessão de comentários.

LEIA MAIS:

Uma internauta disse: “Adoro os tons agudos da sua voz Gabi! Lindo!”. Outra disse: “Que linda essa música e você cantando tá incrível!”

Veja o vídeo:

A Vida de Jó estreia no dia 15 de setembro na RECORD.

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.