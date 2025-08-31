Gabriel Vivan solta a voz e leva fãs à loucura: ‘Adoro os tons agudos da sua voz’ Ator de A Vida de Jó faz sucesso nas redes com seus covers; saiba mais! Fora das Telas|Do R7 31/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/08/2025 - 02h00 ) twitter

Gabriel Vivan mostra seu talento em cover Reprodução/Instagram

Gabriel Vivan, que dá vida a Efraim em A Vida de Jó, já disponível no Univer Vídeo, e com estreia marcada para o dia 15 de setembro na tela da RECORD, tem mostrado nas redes sociais que também arrasa como cantor.

Vivan adora postar covers em seu perfil do Instagram, e dessa vez soltou a voz com a música Those Eyes, da banda New West. Os seguidores, já acostumados com o talento de Gabriel, demonstraram carinho na sessão de comentários.

Uma internauta disse: “Adoro os tons agudos da sua voz Gabi! Lindo!”. Outra disse: “Que linda essa música e você cantando tá incrível!”

Veja o vídeo:

A Vida de Jó estreia no dia 15 de setembro na RECORD.