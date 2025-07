Bibi Tatto revela conselho da avó ao participar do Acerte ou Caia!: ‘Mandou estudar’ Cantora comenta primeiro encontro inusitado com Tom Cavalcante; veja Entrevistas|Kauã Alves*, do site oficial 05/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/07/2025 - 02h00 ) twitter

Bibi Tatto participa do Acerte ou Caia! deste domingo (6) Edu Moraes/RECORD

Com a habilidade dos games e a desenvoltura do palco, Bibi Tatto é uma das estrelas que fazem parte do elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (6). Ídola de uma geração de jovens, ela conversou com exclusividade com o site oficial e revelou detalhes sobre sua participação no game show e planos para o futuro da carreira.

Quando o convite para participar do programa da RECORD chegou, a cantora não pensou duas vezes. “Eu topei de cara, eu amo qualquer jogo, seja de tabuleiro, seja de videogame, eu adoro”. No Youtube desde os 12 anos, ela ganhou notoriedade na internet com vídeos de covers de música e games.

Durante um almoço de família, Bibi conta que percebeu a importância do jogo quando recebeu ‘dicas’ de estratégias com a sua avó. “Minha avó começou a fazer um coach comigo, de como eu tinha que fazer, quais eram as estratégias, que eu tinha que assistir ao programa. Basicamente mandou eu estudar para participar”, relembra.

Primeiro encontro com Tom Cavalcante

Mesmo jovem, a influenciadora acumula muitos anos de carreira divididos entre os palcos de teatro, carreira musical e o Youtube. Bibi Tatto revela que o primeiro encontro com o apresentador do Acerte ou Caia! aconteceu em uma de suas apresentações como cantora:

“Sou amiga da filha dele [Tom Cavalcante], inclusive eu fiz um show com ela e o Tom estava na plateia assistindo. Era um teatro pequenininho, era uma coisa mais íntima para umas 50, 100 pessoas. Então, enquanto eu cantava, dava para olhar diretamente no olho do Tom, foi uma experiência marcante”, revela.

Após o fim da apresentação, ela confessa que não teve muito tempo para conhecer o humorista, mas o reencontro aconteceu nos bastidores da gravação do programa e rendeu elogios ao apresentador. “Ele é uma pessoa maravilhosa”, disse a cantora.

Bastidores do desafio

Bibi Tatto se declara altamente competitiva e compara a experiência em outros programas de perguntas e respostas, e confidencia que sentiu um clima diferente no Acerte ou Caia!: “Eu senti que estava todo mundo com vontade de vencer”. A cantora reencontrou Maria Venture, influenciadora paulista de quem é empresária. Antes do jogo, ela comentou que pensou em formar uma equipe já pensando na bolada final. “Se você [Maria Venture] ganhar, vamos rachar”, brincou a atriz.

Futuro e mudança na carreira

Em 2024, a influenciadora decidiu focar na carreira musical. Para ela, a decisão vai muito além de novos ares, mas também para sair da zona de conforto que se encontrava desde o início da carreira, criando conteúdo. Como ela descreve, se jogou de cabeça no seu sonho de infância.

“Foi uma virada de chave, onde a gente decidiu apostar todas as fichas. Então, esse último ano foi muito transformador, desafiador também, porque eu estou precisando evoluir em muitas skills necessárias para a carreira artística (...) tem todo um mercado musical que é muito mais difícil de furar bolha do que influenciador”, explica.

Desde o início do ano, a cantora lançou três composições inéditas: Trágico Vício, Bombay e Destruindo Meu Juízo. Ela voltou aos palcos após 5 anos e garante que tem mais novidades chegando. “Estamos para lançar algo mais acústica, que se chama Ai, Que Saudade, que é uma proposta bem diferente, uma vibe mais verão e mais dançante, então a galera vai conseguir entender um pouco da minha personalidade musical”, finaliza.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Confira o elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (6):

Com diversão e muita rivalidade, o Acerte ou Caia! tem um elenco recheado de estrelas neste domingo (6), na tela da RECORD. Tom Cavalcante comanda os onze participantes que sobem no palco em busca do prêmio de R$ 300 mil. Conheça as celebridades e prepare a sua torcida!