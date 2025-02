Bruno Tálamo conta bastidores do Acerte ou Caia! e revela quem é o famoso que mais gostou de entrevistar: ‘Amo de paixão’ O apresentador do Link Podcast está no elenco do game show da RECORD deste fim de semana (23) Entrevistas|Maria Clara Lentz*, do site oficial 20/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em entrevista ao site oficial, o apresentador do Link Podcast falou sobre sua participação no Acerte ou Caia! Reprodução/Instagram

O apresentador e jornalista, Bruno Tálamo, se junta a um grande elenco do Acerte ou Caia!, com a missão de trazer mais entretenimento para a tarde deste domingo (23), na tela da RECORD. Em entrevista exclusiva ao site oficial, ele revelou os momentos de diversão ao aceitar viver esse desafio, relembrou momentos de sua participação em A Fazenda 14 e em A Grande Conquista, e ainda revelou sonhos que busca realizar em sua carreira.

“Fiquei muito feliz com o convite. Jamais esperava ser chamado para participar do programa do Tom Cavalcante, que é quem eu mais admirava da televisão brasileira quando comecei no jornalismo. Atualmente, é o único programa que eu assisto do começo ao fim todos os domingos, não perco. Participar foi incrível, uma experiência transformadora. Eu estava muito nervoso e, claro que, quando me convidaram, já fiquei naquela expectativa de não passar vergonha em rede nacional. Para mim, foi uma experiência de divisor de águas. Tenho labirintite, então fiquei com muito medo de cair no buraco justamente por isso. Aliás, só estar em cima dele, já me deu um pouquinho de pânico”, confessou Bruno sobre o convite para integrar o elenco do Acerte ou Caia!, e sobre buraco que deixa apreensivo todos que aceitam participar do game.

O jornalista também aproveitou para falar um pouco sobre estar ao lado de Tom Cavalcante após anos o entrevistando como repórter: “Eu conhecia o Tom das entrevistas que já fiz como repórter, mas tudo sempre muito profissional; a gente nunca tinha tido uma conversa mais aprofundada. Quando recebi esse convite, estava justamente ansioso para ter esse encontro e foi muito legal porque eu disse para o Tom o quanto ele é querido, especial e simpático. Foi muito divertido, a gente se abraçou, brincou, e eu frisei diretamente para ele; que é um dos artistas mais simpáticos do Brasil, e não um personagem na frente das câmeras, atrás ele também é muito gente fina”.

Bruno Tálamo é um dos onze famosos que está concorrendo a um prêmio de até R$300 mil. Ao lado dele estarão os jornalistas e colegas de profissão, Keila Jimenez e Lair Rennó, os ex-peões de A Fazenda, Aline Mineiro e Mussunzinho, os humoristas Bruninho Mano, Bruno Motta e Ciro Santos (que estará caracterizado como sua personagem, Virgínia Del Fuego), os atletas Daniele Hypólito e Flávio Nakagima, e a influenciadora digital, Camilla Uckers.

‌



Ele contou sobre como foi estar ao lado dos colegas jogadores durante o período de gravação no Chile: “Eu conhecia todos ali da televisão, mas pessoalmente só alguns. Tive uma interação bem legal com a Aline Mineiro, o Flávio Nakagima, o Bruninho Mano e outros participantes que estiveram no Acerte ou Caia! em outro horário de gravação. Fomos todos para o aeroporto voar de volta para São Paulo e aproveitamos para conversar e cada um contar sobre a sua vida. Foi bem legal”.

Um verdadeiro veterano em realities

Além da carreira na comunicação, Bruno já fez parte do elenco de A Fazenda 13 e A Grande Conquista. No bate-papo, ele aproveitou para comentar sobre seus momentos favoritos nos dois programas: “Sem dúvidas, um momento que me marcou em A Grande Conquista foi quando eu voltei da primeira zona de risco, porque eu estava morrendo de medo de ser eliminado rápido de novo, igual aconteceu com A Fazenda, e aí deu tudo certo. E quando eu venci a prova da virada e foi muito legal poder vibrar com isso. Já em A Fazenda, eu cuidei do Colorado; passei 10 dias ao lado dele e foi uma experiência incrível também. Ele gostava de mim e de poucos participantes”.

‌



O jornalista ainda revelou que encararia novamente de um reality, como o Power Couple: “Eu participaria. Estar em um reality show é muito gostoso. Ainda que eu não tenha vencido nenhum dos dois que participei, foi muito divertida a experiência e eu pretendo um dia voltar sim. Acho que minha esposa toparia, apesar de ser mais reservada. Seria incrível, porque eu sozinho já participei e me faltou inteligência emocional, e talvez com ela eu teria um ponto de equilíbrio. Seria interessante nesse sentido”.

Conhecido por seus comentários sinceros e sem papas na língua no Link Podcast, ele contou quem foi o convidado que mais curtiu conversar: “A Gretchen, eu amo de paixão, ela é uma pessoa que fala tudo, com aquele jeito espalhafatoso e engraçado. Então, a entrevista super fluiu, a gente deu muita risada”.

‌



Bruno adiantou os outros projetos que está envolvido e quais têm em mente para realizar futuramente: “Estou com um programa diário na internet, em uma plataforma de vídeos curtos, que está arrebentando, com mais de 200 mil seguidores e mais de 2 milhões de visualizações em menos de um mês de programa. Tem sido realmente algo muito legal.”

Apesar do sucesso trabalhando com a internet, ele não escondeu a vontade de um dia voltar para sua grande paixão: a televisão: “Eu tenho formação televisiva, fiquei 10 anos trabalhando com isso e tenho saudades da TV. Espero que esse ano ou quando surgir uma oportunidade, eu possa voltar. Tenho muita vontade de ser um apresentador de talk show. Ter o meu próprio programa em televisão aberta. Acho que é um dos sonhos que eu tenho como jornalista e comunicador e que ainda não realizei”.

Para finalizar, o jornalista confessou o que todo mundo tem curiosidade de saber: quais são os planos caso ganhe o prêmio do game show? “Se eu ganhar, com certeza vou pegar esse dinheiro e terminar o meu apartamento. Eu comprei e já estou morando nele, mas faltam algumas coisas ainda, e esse dinheiro daria um adianto muito grande na minha vida. E se ainda sobrasse, eu também adoraria fazer uma viagem para a Europa com a minha esposa, seria bem legal”, finaliza.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

Confira o elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (23):

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Você está pronto para ter uma tarde recheada de surpresas e risadas? O Acerte ou Caia! deste domingo (23) vai trazer adrenalina e emoção na medida certa. Que tal conhecer o elenco do episódio e preparar a torcida? Arte/R7