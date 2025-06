Diogo Portugal relembra encontro com Tom Cavalcante no início da carreira: ‘Levei uma VHS para ele’ O músico e humorista é uma das estrelas do ‘Acerte ou Caia!’ deste domingo (15), na tela da RECORD Entrevistas|Kauã Alves*, do site oficial 15/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Diogo Portugal participa do Acerte ou Caia! deste domingo (15) Antonio Chahestian/RECORD

O humorista Diogo Portugal terá um reencontro especial com Tom Cavalcante no palco do Acerte ou Caia! deste domingo (15), que vai ao ar a partir das 15h45, na tela da RECORD. Em entrevista exclusiva ao site oficial, ele revela os bastidores do programa e confessa que Tom era sua principal inspiração.

Durante a conversa, Diogo conta que adora participar de game shows: “Eu sempre fico nervoso”, revela o humorista. Ele reflete sobre a dificuldade das perguntas e diz não acreditar que comediantes e atores tenham algum tipo de vantagem para responder os desafios: “Não, acredito que [atores levam vantagem] para esse tipo de jogo, não”. Ele admite que a experiência é diferente de assistir ao programa: “Às vezes, você até sabe, mas fica nervoso na hora, por estar ao vivo, você fica tenso”, completou.

Aos 59 anos, o humorista faz comédia desde 1994, e tem em Tom Cavalcante uma das suas grandes inspirações para a profissão: “Minha relação com o Tom é de referência”. Diogo confessa que era um frequentador assíduo dos shows do apresentador e revela ‘ter corrido atrás dele’ após um dos espetáculos.

“Ele [Tom Cavalcante] deve lembrar disso. Uma vez eu fui atrás dele depois de um show, na época não tinha internet, não tinha nada. Eu levei uma fita VHS para ele dar uma olhada, ele me ensinou muito”, conta.

‌



Histórias do palco

O humorista abre o jogo sobre as situações constrangedoras que já passou no palco, entre algumas delas, ele conta os pesadelos de todo comediante. “Já vivi muitas situações, a pior delas é quando ninguém ri, né? Essa é a pior delas”

O comediante ainda brinca: “Tem aquela pessoa que não gosta da piada, levanta e vai embora, isso eu nem ligo mais”. Ele completa: “Quando o pessoal levanta e vai, eu já nem ligo. O problema é quando levanta e vem”.

‌



Uma das suas maiores criações, o espetáculo Fritada já rodou o Brasil com mais de cem apresentações. O “humor ácido” é a cereja do bolo na torta de climão que o show promove. Desde 2013, o espetáculo recebe diversos famosos para serem julgados, mas nem todos recebem bem as piadas. “O Kleber Bambam ficou bravo uma vez, mas depois ele acabou entendendo e até disse que quer fazer de novo”

Planos para 2025

Com projetos a todo vapor, Diogo Portugal segue com o seu novo espetáculo em cartaz, o Burrice Artificial. Um dos precursores do stand-up no Brasil, não quer largar os palcos tão cedo, mas investe em novos projetos. Em agosto, o comediante lança o seu livro autoral chamado de O primeiro stand-up, que já está em produção.

‌



*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Confira os participantes do Acerte ou Caia! deste domingo (15)

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O Acerte ou Caia! é sinônimo de diversão no domingo em família na tela da RECORD. Neste fim de semana (15), um elenco de milhões vai disputar uma bolada de até R$ 300 mil. Conheça os participantes da edição! Arte/R7