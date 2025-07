‘Enfrentaria o Neymar’, revela Duda Gonçalves sobre Acerte ou Caia! No elenco do game show deste domingo (27), a jornalista esportiva da RECORD elogiou o apresentador Tom Cavalcante e disse que a diversão está garantida Entrevistas|Allef Fonseca, do site oficial 24/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duda Gonçalves participa do Acerte ou Caia! deste domingo (27) Edu Moraes/RECORD

Com o microfone na mão e um sorriso no rosto, Duda Gonçalves conquistou o público do Campeonato Brasileiro na RECORD. Fora dos gramados, a jornalista aceitou o desafio de participar do Acerte ou Caia! deste domingo (27) e, em entrevista ao site oficial, compartilhou os bastidores da gravação.

“Foi muito legal. Uma experiência que eu nunca tinha vivido. Eu assisto de casa, mas participar é uma dinâmica totalmente diferente. Os adversários eram muito legais e, nesta edição, tinha muita gente que eu acompanho, além de colegas de profissão. Eu não me preparei antes, fui com tudo para ver o que acontece e me diverti bastante”.

Duda se encontrou pela primeira vez com Tom Cavalcante nos bastidores do programa e não escondeu a admiração por um dos nomes mais importantes do humor nacional.

“Foi a primeira vez que vi ele, e o Tom Cavalcante é um cara incrível, um apresentador excepcional e um humorista muito importante para o nosso país. Eu já o acompanhava há muito tempo, mas vê-lo pessoalmente é muito legal, porque você vê a interpretação, a naturalidade e o talento. Até brinquei no dia dizendo que ele é um ‘showman’, porque de fato ele é. Fui muito bem recebida por ele”.

‌



Pressão no game

Apesar de já estar acostumada com a pressão do ao vivo no jornalismo esportivo, Duda revelou que o clima do jogo é diferente, e exige atenção até para entender as perguntas.

“Muitas vezes, o enunciado confunde, mesmo as palavras não sendo difíceis. Além disso, tem toda a pressão: você olha para o relógio, para a pessoa que está enfrentando… Tudo isso junto gera uma pressão que, apesar de intensa, é divertida. É uma brincadeira com todos".

‌



E se havia uma adversária que mexeu com sua ansiedade, foi Mylena Ciribelli, referência no jornalismo esportivo.

“Eu estava muito ansiosa para enfrentar a Mylena, por toda a história que ela tem com o jornalismo esportivo. É uma pessoa que admiro, porque cresci assistindo. Interagir com ela nos bastidores foi muito legal, ainda mais com a troca de conhecimento.”

‌



Do Brasileirão para o Acerte ou Caia!

Duda Gonçalves fazendo a cobertura de Corinthians e Palmeiras na Neo Química Arena Reprodução/Instagram

Duda Gonçalves também revelou quais nomes do futebol poderiam surpreender no game show. Para ela, o ex-lateral e atual técnico Filipe Luís tem tudo para ir longe na competição.

“Acho que o Filipe Luís chegaria até a final, com certeza. Ele é um cara que gosta de xadrez, de jogos mentais, então acho que se sairia muito bem no programa”, opinou.

Entre os craques de São Paulo, a jornalista não teve dúvidas ao listar quem gostaria de ver no palco do programa.

“Seria muito legal enfrentar o Yuri Alberto. Ele é super do bem, entra na brincadeira, acho que renderia um duelo divertido. Dos outros clubes, acho que seria interessante enfrentar o Rafael Veiga, o Lucas Moura… ou até o Neymar, né? Enfrentar o Neymar seria demais”.

Trajetória e dedicação

Duda Gonçalves está vivendo um momento especial na carreira. Estreando na televisão aberta, ela celebra a oportunidade de integrar o time da emissora e destaca o acolhimento que recebeu desde o primeiro dia.

“Estou muito feliz aqui na RECORD. Fui bem acolhida e estamos construindo uma jornada muito bonita. Essa é minha primeira vez na TV aberta, e essa casa tem transformado meu olhar para a profissão. Estar no time de esportes da RECORD tem sido uma experiência incrível".

Ao falar sobre a trajetória no jornalismo e os aprendizados pelo caminho, Duda reforça a importância da entrega total, da preparação e da coragem para encarar os desafios.

“Sempre acreditei que a oportunidade aparece para todo mundo, mas nem sempre a gente está pronto. Por isso, sempre procurei estar preparada. Nunca tive medo de desafios e aceitei tudo que apareceu. Dedicação, empenho e estudo fazem toda a diferença. Buscar conhecimento nunca é demais. E o principal: não desistir, mesmo quando tudo parece difícil”.

Referências na comunicação

Ao falar sobre suas inspirações, Duda destacou as mulheres que inspiram sua carreira na comunicação, desde grandes nomes da TV até colegas do dia a dia na redação.

“Tem algumas mulheres: a Glória Maria, sem dúvida, por ser precursora e ter aberto tantos caminhos para nós, mulheres, na comunicação. E algumas colegas com quem trabalhei, como Isabelly Moraes e Karine Alves, que me inspiram muito. Hoje, aqui na RECORD, a Paloma Tocci e todas as meninas da Redação, que fazem acontecer e lutam por esse espaço diariamente. Tenho a oportunidade de dividir minha profissão e carreira com todas elas, desde as que estão nas telas até as que ficam nos bastidores. São mulheres que apoiam e incentivam em todo o caminho”.

Grande prêmio e promessa

E caso leve o grande prêmio de até R$ 300 mil para casa, Duda já tem planos para uma parte do dinheiro: “Eu tinha dito para o pessoal da Redação que ia pagar um lanche para eles, porque me incentivaram a participar do programa. Prometi que, se saísse campeã, levaria todos para almoçar ou jantar. Uma parte do dinheiro seria para isso, o restante eu já não sei”.

Será que vai ter lanche na Redação? Fique ligado no game show!

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

Veja também: confira o elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (27)

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Bateu aquela saudade do Acerte ou Caia!? Calma, que o programa deste domingo (27) tem um elenco que promete fortes emoções na tela da RECORD. Comandados por Tom Cavalcante, onze participantes lutam pelo prêmio de R$ 300 mil. Veja quem são eles e prepare a sua torcida!