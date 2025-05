Geisy Arruda rouba a cena, revela planos e elogia nova geração: ‘Mais aberta’ No elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (1º), ela comentou sua participação no game, elogiou Tom Cavalcante e ainda relembrou A Fazenda Entrevistas|Maria Clara Lentz*, do site oficial 31/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/05/2025 - 02h00 ) twitter

A influenciadora digital falou em entrevista sobre a experiência de dividir o palco com várias personalidades da mídia Antonio Chahestian/RECORD

O Acerte ou Caia! deste domingo (1º) foi ainda mais animado com a participação de ex-peoa de A Fazenda 3, Geisy Arruda. Desta vez não teve vestido rosa, mas mesmo assim ela roubou a cena com seu carisma e personalidade no palco do game show. Em entrevista ao site oficial, a influenciadora digital provou que não tem medo de um desafio e não economizou nos elogios ao programa e ao apresentador, Tom Cavalcante.

“Eu topei na hora porque acho que a dinâmica do buraco e toda aquela tensão tornam o programa mais interessante, divertido e sai da mesmice. O Tom é muito inteligente; ele consegue fazer uma leitura das pessoas e sacar quais estão mais ansiosas e extrai sempre o melhor dos convidados. Eu já o conhecia e gravei com ele várias vezes na RECORD. É uma pessoa muito incrível, humilde e que aceita dicas, conselhos e sabe ouvir bastante”, comentou.

Geisy disputou o prêmio de até R$ 300 mil ao lado de famosos de diversos nichos midiáticos. Entre eles estão os influenciadores digitais Lucas Rangel e Geovana Chagas; as duplas musicais Gian e Giovani e Iguinho e Lulinha; as atrizes Arianna Nutt e Karla Karenina; além dos ex-participantes de reality Aline Dahen e Caio Afiune. Sendo assim, ela revelou como foi estar no meio dessa turma para lá de especial nos bastidores.

“Eu fiz amizade com algumas pessoas da minha edição, principalmente as mulheres no camarim feminino. Dos homens eu conversei bastante com o Caio e com o Lucas Rangel. O Tom gosta muito de misturar as personalidades da internet com as de televisão, e nesse programa ele fez um mix de pessoas totalmente diferentes. Acho que se todo mundo ali entrasse em A Fazenda ia causar bastante, brincou.

E falando em A Fazenda, a ex-peoa não negou uma nova participação futuramente em uma edição com ex-participantes e ainda comentou sobre a sensação de estar lá dentro e cuidar dos animais:

“Eu iria pelo cachê e se tivesse um elenco realmente bem estrelado. A experiência de cuidar dos bichos é incrível, você se sente útil e uma pessoa melhor quando está cuidando de um animal, além de fazer bem também na questão psicológica. Tinha um cavalo que eu adorava conversar; acho que todo mundo uma hora ficava meio louco e ia conversar com ele. O coitado deve ter sofrido muito”, brincou ela.

No caminho do sucesso

Geisy Arruda ficou famosa em 2009 após ir para faculdade com um vestido curto cor-de-rosa e ser hostilizada pelos colegas e expulsa pela instituição de ensino. O caso ganhou repercussão nacional e internacional e levantou muitas opiniões contra e a favor da então jovem de 19 anos. O que ela não esperava é que, apesar de ter sofrido muito, o desfecho da história traria muito sucesso em sua vida e na carreira. A influenciadora digital relembrou o acontecimento e revelou o que acredita ter evoluído na sociedade com o passar dos anos:

“As mulheres mudaram a maneira de pensar, se posicionam e lutam mais pelo direito de usar a roupa que quiserem. A moda tem esse poder de posicionamento e diz muito sobre você. Então hoje eu vejo as mulheres mais empoderadas do que há 15 anos e isso é um bom começo porque elas sabem que não são obrigadas a nada. Ainda tem muito o que melhorar, mas já é um grande avanço só o fato dessa nova geração vir com a mente mais aberta, financeiramente livre, que trabalham e não dependem do dinheiro de ninguém”.

Mais uma vez mostrando ser uma mulher decidida e independente, a ex-peoa revelou por fim quais são os seus projetos para o resto do ano e o que pretende fazer com o dinheiro do prêmio caso vença o Acerte ou Caia!:

“Vou lançar o meu quinto livro no final desse ano. Estou tendo as ideias e já está em andamento. E caso eu vença o game, pretendo viajar para vários países. Acho que seria uma maneira bem legal de usar o dinheiro; conhecer algum lugar inesperado do outro do lado do planeta. O mundo é enorme e a gente é bem pequenininho, então acho que todos deveriam viajar para fora do Brasil pelo menos uma vez”.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

