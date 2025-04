Guga Rocha revela ‘truque do chef’ para vencer o Acerte ou Caia!: ‘Já ter experiência de palco por causa do Hoje em Dia’ Em entrevista ao site oficial, o campeão da edição ainda confidenciou as comidas mais bizarras que já experimentou e o sonho profissional que almeja alcançar Entrevistas|Maria Clara Lentz*, do site oficial 20/04/2025 - 18h00 (Atualizado em 20/04/2025 - 18h00 ) twitter

Campeão do Acerte ou Caia!, Guga Rocha revela sonho que gostaria de realizar em 2025 Edu Moraes/RECORD

O Acerte ou Caia! deste domingo (20) ficou ainda mais doce com a presença ilustre de Guga Rocha, um dos maiores chefs do Brasil que ensina receitas deliciosas e truques infalíveis durante as manhãs do Hoje em Dia. Guga venceu o programa levando tudo com tranquilidade e diversão, assim como na cozinha, e garantiu o prêmio de 19. 125 mil. Em entrevista ao site oficial, o chef contou detalhes de como foi o convite para o game show comandando por Tom Cavalcante na RECORD, curiosidades sobre ele dentro do universo culinário e, principalmente, como saboreou o gostinho da vitória.

“Eu adoro perguntas sobre conhecimentos gerais, então me diverti muito. A coisa de cair no buraco dá medo, porque olhando pela televisão parece que é muito profundo, e ao vivo faz um grande barulho quando abre. Mas foi um prazer receber esse convite. Primeiro, por ser um programa que eu já estava assistindo e que, na minha opinião, é um dos melhores da grade da RECORD, e segundo, por eu ser da casa”, afirmou Guga.

E está errado quem pensa que os elogios foram apenas para o programa. O apresentador, Tom Cavalcante, também recebeu do chef uma chuva de comentários positivos:

“Eu não conhecia o Tom pessoalmente, apenas o trabalho dele como um grande humorista da história da TV brasileira. No Acerte ou Caia!, ele mostra uma outra faceta como apresentador e está levando isso com maestria. Foi um grande prazer, ele é uma simpatia e um excelente profissional”.

Guga ainda revelou seus “truques do chef” para vencer o game: “Me preparei como um telespectador mesmo. Todas as vezes que eu assistia em casa, já ia mentalmente respondendo a pergunta e pensando: ‘Será que eu acertaria essa? Será que não?’. Mas acho que usar um pouco da experiência que eu já tenho de palco, por causa do Hoje em Dia, ajudou para que eu pudesse ficar o mais tranquilo possível e tentar responder da melhor forma”.

O chef fez parte de um elenco diverso e talentoso, com notáveis nomes do meio artístico que marcaram diferentes gerações: os músicos Esdras de Sousa, Adriana Sanchez, Nadson — O Ferinha, e Vitor Fernandes; as atrizes Flávia Pavanelli, Jackeline Petkovic e Júlia Olliver; e os influenciadores digitais Fernando Medeiros, Jessilane Alves e Ruivinha de Marte.

Guga expressou admiração aos colegas e revelou como foi o clima nos bastidores: “Foi divertido, a turma é muito legal. Foi uma edição marcante e especial porque tinham pessoas de muito talento que engrandeceram o programa com o senso de humor, velocidade de raciocínio, cultura e conhecimento. Realmente nota dez”.

O amor pela gastronomia e a influência da tradição na vida pessoal

Guga Rocha é um sucesso na tela do Hoje em Dia e apresenta três quadros culinários: O Segredo da Receita, Truques de Cozinha e Receitas do Chef.

Com um vasto repertório, foram muitas as comidas deliciosas preparadas pelo cozinheiro. Quando questionado sobre a receita que mais gostou de ensinar e reproduzir no palco do programa matinal, Guga respondeu:

“Dizer uma receita favorita é como escolher um filho, é difícil, porque amo todas. O que eu mais gosto na minha participação no programa é poder mostrar esse lado multifacetado, além de chef de cozinha, sou um apresentador que tenta, dentro disso, levar para as pessoas a minha verdade na cozinha: todo mundo pode cozinhar. Então eu procuro receitas fáceis, práticas, que sejam divertidas e se tornem clássicos nas cozinhas das famílias que nos assistem”.

Ainda durante o bate-papo, Guga relembrou os alimentos mais bizarros que já comeu e provou que não faz seleção quando o assunto é gastronomia.

“Antes de ser um chef de cozinha, sou um belo de um ‘guloso’ que já comeu coisas estranhissímas. Nas ilhas do Canadá, próximo da Groelândia, comi foca, que é natural daquela região. Já comi camelo, cobra, escorpião... tudo o que você imaginar de comidas exóticas. Fui criado numa família onde minha mãe é do sertão de Alagoas, então temos uma tradição de valorizar e não desperdiçar ou ter nenhum problema de comer qualquer alimento, porque eles são uma dádiva, algo que nos move. Por isso eu gosto de tudo”.

Desafio Final e o sabor de ser um campeão

O chef explicou por que não aceitou participar do Desafio Final. “Eu realmente achava que já tinha uma história muito bonita dentro do programa, o prêmio já estava em um valor legal. Muitas pessoas podem falar: ‘Nossa, só isso? Podia ter ido para mais’. Mas acho que a gente vive em um país onde esse valor seria o sonho de 90% das famílias. Então eu não estava ali só pelo dinheiro, mas para fazer uma participação legal e divertida. Aí eu falei: ‘Quer saber? Como diria minha avó, melhor garantir um passarinho na mão do que dois voando”.

Guga também enfatizou a alegria de responder tudo corretamente, derrubar os adversários e ganhar um programa no qual é fã: “Só de participar foi uma grande felicidade. E ver um stand-up do Tom Cavalcante ao vivo, de perto e de graça, já é o prêmio. Ainda mais ir no programa e ganhar uma grana boa, foi maravilhoso”.

O desejo para um ano recheado de oportunidades

Por fim, o renomado “mestre-cuca” confidenciou o destino do prêmio e os planos profissionais para este ano: “Pretendo aplicar esse valor e deixar no banco porque moro fora do Brasil, em Portugal. Eu gasto em euro, embora receba em real. E meus planos para 2025 são crescer ainda mais na emissora, continuar dentro da família do Hoje em Dia fazendo o melhor trabalho possível, levando para as pessoas a cozinha como uma união dentro da família e um momento que você transmite amor ao próximo através de um prato. E também poder ter, quem sabe, um programa só de gastronomia apresentado por mim. Esse é um grande sonho”.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

Relembre as sete melhores dicas do chef Guga Rocha para facilitar a vida na cozinha:

Guga Rocha surpreendeu, por mais um ano, os telespectadores do Hoje em Dia com o quadro "Truques de Cozinha". A edição de 2024 contou com várias dicas úteis, fáceis e exóticas que, com certeza, facilitou a vida de muita gente. Relembre as sete melhores! Reprodução/RECORD