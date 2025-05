Iran Malfitano revela vontade de disputar o Acerte ou Caia! em boa companhia: ‘Com a Babi’ O ator disputou o game show ao lado de personalidades como Carolina Dallarosa, Luisa Mell, Murilo Couto e mais; confira a entrevista Entrevistas|Maria Clara Lentz, do site oficial 17/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/05/2025 - 02h00 ) twitter

Iran Malfitano estará no Acerte ou Caia! deste domingo (18) Edu Moraes/RECORD

O Acerte ou Caia! deste domingo (18) tem ator e finalista de A Fazenda 14! Iran Malfitano conversou com o site oficial e compartilhou um pouco da experiência no game show, relembrou um trabalho que fez com o comandante do programa, Tom Cavalcante, em 2020, e disse que gostaria de voltar ao jogo acompanhado pelo noiva, Babi Borges, que também é atriz e foi campeã do reality rural da emissora.

Fã da atração, ele revelou o quanto ficou feliz pela lembrança da RECORD: “Foi muito bom receber o convite, pois eu gosto do programa, estou sempre assistindo e já queria participar”, confidenciou.

Com um currículo de respeito, o ator já é um velho conhecido do público da emissora, e deve contar com a torcida de quem está do outro lado da tela, e o prestigiou em produções como Louca Família; Bela, A Feia; Rei Davi; José do Egito; Pecado Mortal; Milagre de Jesus; Os Dez Mandamentos; A Terra Prometida; A Rainha da Pérsia e Reis. “Tenho um carinho por todos os personagens, cada um tem algo de especial”, contou o ator, que planeja voltar ao teatro em 2025.

No game show

Os duelos que Iran vai enfrentar em busca de um prêmio de até R$ 300 mil não serão fáceis. Para sair com o bolso cheio, ele terá que encarar um time de peso, formado pelas atrizes Carolina Dellarosa e Mharessa; os influenciadores digitais Dani Bolina, Loud Coringa e Paula Freitas; os humoristas Fábio Rabin e Murilo Couto; a ativista Luisa Mell e os cantores JC Sampa e Junior Vox.

Reencontro especial

Sua participação no Acerte ou Caia! marcou um importante reencontro. Durante o bate-papo exclusivo, Iran revelou algo que poucos sabem: ele já trabalhou com ninguém mais, ninguém menos do que o apresentador do game show que ele irá participar, Tom Cavalcante.

“Eu tinha trabalhado com o Tom em 2020 em um sitcom que ele estrelava; muito embora eu já o admirasse há muito tempo”.

Quer descobrir se Iran vai para o buraco ou será o grande líder da vez? Não perca o Acerte ou Caia! Mas, uma coisa, ele deixou escapar, a experiência foi tão boa que ele gostaria de voltar ao game acompanhado pela noiva! “Gostaria de ser convidado novamente e agora junto com a Babi”.

Babi já esteve no Acerte ou Caia! especial de Dia da Mulher e, apesar de não ter vencido, foi longe no game e quase chegou até o Desafio Final. Imagina só um duelo entre o casal? Seria uma experiência inédita e muito divertida de acompanhar no game show!

* Sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar aos domingos, a partir das 15h45. Todas as edições do programa podem ser acessadas pelo PlayPlus, o streaming da RECORD.

