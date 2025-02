Marcelo Zangrandi relembra história inusitada com Gugu Liberato: ‘Algo muito engraçado na época’ Humorista e apresentador estará no Acerte ou Caia! domingo (16), e contou ao site oficial bastidores do game show Entrevistas|Maria Clara Lentz*, do site oficial 15/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/02/2025 - 02h00 ) twitter

O humorista e apresentador, Marcelo Zangrandi, revelou em entrevista momentos no programa, histórias ao lado de Tom Cavalcante e Gugu e muito mais Reprodução/Instagram

O humorista e apresentador, Marcelo Zangrandi, também conhecido como “Marcelo Iê Iê” é um dos participantes que se jogou de cabeça e foi confiante encarar o Acerte ou Caia! deste domingo (16) e, diretamente da Austrália, ele concedeu uma entrevista ao site oficial para repercutir detalhes sobre essa experiência única e emocionante.

“Eu sou muito fã de programas de perguntas e respostas. E sempre quando tem um convite desse tipo, é muito especial. Me deixou mais ansioso essa coisa de ter o buraco, eu já tinha visto alguns programas assim fora do país e pensava ‘cara, onde cai esse buraco?’. E aí, poder participar disso foi a realização de algo que eu queria muito“, confessou sobre a sensação de fazer parte do game show que está conquistando o Brasil.

De humorista para humorista

Conhecido por ser um grande humorista, Marcelo não deixou de elogiar o apresentador e ainda aproveitar para relembrar alguns momentos ao lado dele no passado: “O Tom Cavalcante eu conheço de alguns eventos. Ele sempre foi absolutamente educado, simpático, atencioso. Por acaso, ele é amigo do meu pai e em alguns eventos de empresários eu o encontrava. O Tom sempre foi um cara que me encorajou bastante a entrar no meio da televisão e do humor. Eu lembro que eu estava em um evento no Guarujá (SP) em um hotel fechado com empresários e ele estava sentado em uma mesa sozinho tomando sol. Falei para o meu pai: ‘Quero conversar com o Tom Cavalcante’ e meu pai falou para eu ir. Era final de tarde e eu cheguei ali e ficamos conversando umas duas horas como se fôssemos melhores amigos; mesmo sem ele saber o meu nome”.

Marcelo foi até o Chile gravar junto de um elenco recheado de talentos de várias gerações: os atores Anna Livya Padilha, André Mattos, Gabriel Santana e Gisele Frade; a jornalista Ana Paula Oliveira, os ex-realities Camila Moura, DiCesar e Giovanna Lima, o humorista Mateus Cidrão e o podcaster Felipe Solari.

‌



O apresentador disse o que mais gostou dessa viagem rápida, porém muito divertida: “A estrutura que a gente tem da saída do Brasil até chegar no Chile, a atenção de todo mundo da produção e poder ainda confraternizar com os outros famosos, fazer novas amizades foi uma experiência incrível dentro e fora das câmeras. O Mateus Cidrão foi quem veio comigo no voo. Eu não o conhecia pessoalmente. Não deveriam ter juntado nós dois (risos). O que a gente brincou naquele aeroporto...quase fomos expulsos. Foi muito divertido. Um cara que eu fiz amizade para a vida”.

Marcelo Iê Iê ou Marcelo Zangrandi ?

Marcelo, que já participou de A Fazenda 9 e do Power Couple 2, mais tarde, em 2019, também foi apresentador do Power Couple Live ao lado da esposa, Flavia Vianna. Juntos, eles entrevistavam os casais eliminados da semana. Na época, quem comandava a apresentação do reality era Gugu Liberato. Ele lembrou com carinho uma história inusitada e engraçada que viveu com ex-apresentador.

‌



“Aconteceu algo muito engraçado na época em que eu trabalhei lá (Power Couple). Veio uma produtora até mim do nada e falou assim: ‘Marcelo, você prefere que o Gugu te chame de Marcelo Zangrandi ou Marcelo Iê Iê´; e eu falei que ele poderia me chamar do jeito que quisesse. Aí fui até o camarim dele e falei ‘Gugu, não quero que seja um problema para você, pode me chamar do jeito que você quiser’. E ele respondeu: ‘É que a sua mãe entrou em contato comigo e pediu para eu te chamar de Marcelo Zangrandi, esquecer do Iê Iê’. Eu achei muito estranha essa história porque a minha mãe nem sabe mexer em rede social. Quando fui ver, era um fã que não gostava do meu apelido e fingiu ser a minha mãe, e estava conversando com o Gugu há duas semanas.”

O humorista ainda revelou o que pretende fazer com o dinheiro do prêmio, caso ganhe o game: “Vou gastar em presentes para a minha esposa, minha filha, meu filho, e minha mãe”.

‌



Ao fim da entrevista, Marcelo ainda contou o que vem por aí nesse ano de 2025: “Eu venho fazendo muitos shows pelo Brasil todo. Adoro estar no meio da música, desde criança eu sonhei em fazer shows para essas multidões dos principais rodeios e festas do país inteiro. Então, eu estou realizando um sonho mesmo de poder estar fazendo esses shows, lançar minhas músicas e tendo repercussão também nas plataformas digitais e musicais. Estou muito feliz com o que está acontecendo, e 2025 não será diferente”.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar todos os domingos a partir das 16h, na RECORD!

