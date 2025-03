Mariana Godoy representa o elenco feminino da RECORD com vitória no Acerte ou Caia!: ‘Um dos programas mais divertidos que já participei’ Apresentadora do Fala Brasil conquistou R$ 32.751 mil no game; programa deste domingo (9) celebrou o Dia Internacional da Mulher Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 09/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 09/03/2025 - 18h13 ) twitter

Mariana Godoy revela destino do prêmio conquistado no game Divulgação/RECORD

Mariana Godoy representou o elenco feminino da RECORD e venceu a edição especial do Acerte ou Caia! em celebração ao Dia Internacional da Mulher. A jornalista deixou a bancada do Fala Brasil por um dia e encarou o game com maestria, conquistando o prêmio de R$ 32.751 mil. Em entrevista ao site oficial, a apresentadora ressaltou a parceria entre as participantes durante a competição, o talento de Tom Cavalcante para conduzir o jogo e o quanto se divertiu.

“Foi um dos programas mais divertidos que eu já participei. Todos queriam saber quem ganhou e foi difícil não contar. Nós estávamos em um clima de cooperação tão legal. Quando uma não sabia responder alguma pergunta, todas as outras torciam para que ela acertasse. Isso foi algo muito bom de se ver. O mais engraçado é que a gente acaba errando perguntas fáceis. Nos divertimos demais e curtimos a brincadeira. Fui até de tênis esperando cair, e no final não caí”, brincou.

Diferente de outros competidores, Mariana estava ansiosa para descobrir o que as pessoas encontram quando caem no buraco. Por isso, não teve medo de cair. Em compensação, a trilha sonora utilizada durante a queda das adversárias a deixou um pouco apreensiva.

“O que dá muito medo é a ambientação musical. Quando abre aquele alçapão e uma pessoa cai, faz um barulho, um som de metal batendo, aquilo me assustou muito. E aí a gente fica com mais medo do barulho do que de cair. Mas eu vou continuar na curiosidade sobre o que tem lá embaixo. O Tom tem que fazer uma edição só com quem já ganhou para todos terem a oportunidade de descobrir”.

A jornalista não desvendou o mistério, mas conseguiu identificar dois fatores que são essenciais para vencer o Acerte ou Caia!: “O primeiro é a sorte de cair com perguntas que você saiba a resposta, e o segundo é a calma e a tranquilidade, porque quando olhamos para aqueles espaços e vemos quantas letras têm, pensamos em qualquer outra coisa, menos na resposta certa”.

Mariana ainda fez questão de enaltecer suas parceiras no jogo: Ana Hickmann, Bárbara Borges, Janeth Arcain, Letícia Lima, Márcia Fu, Michelle Barros, Natália Guimarães, Paloma Tocci, Rafa Brites e Renata Alves. “Todas foram maravilhosas, incríveis e fantásticas”.

O posicionamento de Tom Cavalcante na competição também foi alvo de elogios da apresentadora: “Ele é super querido, cavalheiro, engraçado e conduz [o programa] muito bem. O Tom nos deixa à vontade, e o mais engraçado é que ele se diverte também, e torce por nós. Isso é muito bacana”.

Já o valor do prêmio tem destino definido: “Dinheiro é para gente usar para fazer o bem para as pessoas, então vou doar para instituições”.

Por fim, Mariana deixou um recado para todas as telespectadoras que acompanharam o Acerte ou Caia!: “As mulheres precisam ser sempre muito gentis umas com as outras, assim como fomos no programa. Somos todas irmãs, é isso que significa a palavra sororidade. Temos que entender como somos poderosas juntas. Se as mulheres dominassem o mundo, seria um lugar muito melhor”.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

Confira o ranking das celebridades do Acerte ou Caia! :

O Acerte ou Caia! traz muito mais diversão e adrenalina para as tardes de domingo da RECORD! Que tal conferir o ranking dos campeões do game show e relembrar um pouco dos episódios que deixaram o público sem fôlego? Confira!