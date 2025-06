Sylvia Design confidencia o sonho de ter um programa na TV: ‘O pulo da gata’ A empresária, que está no elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (15), falou sobre sua trajetória no ramo moveleiro e deu dicas para futuras empreendedoras Entrevistas|Do R7 e Maria Clara Lentz*, do site oficial 14/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/06/2025 - 02h00 ) twitter

Sylvia Design revelou que relutou em aceitar o convite para o Acerte ou Caia!: "Medo do buraco" Antonio Chahestian/RECORD

Com seu jeito espontâneo e divertido, Sylvia Design conversou com o site oficial sobre como participar do Acerte ou Caia! que vai ao ar neste domingo (15), rever velhos amigos, novos projetos e muito mais. Além disso, a empresária fez questão de deixar claro que relutou em aceitar o convite por medo do buraco, mas que no fim se sentiu grata pela oportunidade:

“Eu fui convidada para ir quando era em Buenos Aires e no Chile, e falei ‘não, não, não vou de jeito nenhum’. Depois eu fui convidada para gravar aqui em São Paulo e adiei várias vezes a data com medo do buraco. Aí chegou uma hora que não teve mais como adiar e eu fui na força da coragem, da garra mesmo; mas minhas pernas tremiam tanto que parecia que eu estava dentro de uma geladeira”, conta Sylvia.

Ela ainda revela que não se preparou para o desafio, mas procurou acompanhar os programas: “Não treinei nada, só dei uma assistida em outros programas mesmo. E hoje eu agradeço a oportunidade que RECORD e o Tom me deram de participar desse programa, porque realmente para mim foi um show. Agora fiquei fã e todo domingo quero assistir porque é incrível, maravilhoso”.

A empreendedora também falou sobre dividir o palco ao lado de Tom Cavalcante e não economizou nos elogios: “Ele é maravilhoso, é meu conterrâneo; um cearense, gente boa, carismática. Sempre me tratou com muito carinho e respeito. Gosto demais dele e da família”.

A rainha dos móveis brasileiros

Sylvia Design se consolidou no mercado e hoje tem uma franquia de lojas de móveis conhecida no país inteiro. Ela falou sobre sua trajetória no ramo, deu dicas para mulheres que, assim como ela, querem empreender e ter sucesso na carreira e falou sobre sonhos:

“Eu acho que eu já nasci com a cabeça de empresária, sabendo que seria uma vencedora e que ia dar tudo o que meus pais precisavam. Trabalhei 13 anos como supervisora do ramo moveleiro e ali eu me encontrei e vi que eu poderia permanecer e ia dar muito certo. Então sou apaixonada pela minha profissão, amo vender móveis e conheço tudo que está dentro das minhas lojas. A pessoa que quer abrir seu próprio negócio tem que gostar muito daquilo que faz. Ela tem que ter bastante conhecimento para passar para as pessoas credibilidade, porque credibilidade é tudo”, comenta.

Ela ainda falou sobre como é a sua relação com quem vai até a sua loja: “Também sempre pensar que o cliente é o patrão e dar ferramentas para os seus funcionários trabalharem. Trazer o seu funcionário para o seu lado, para ele ter a sua cara. Isso eu acho que já são os passos bons para você se dar bem na vida. Sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo peso. Então vamos sonhar sempre grande e correr em busca dos nossos sonhos. Eu me considero uma pessoa muito realizada. Tudo que vier de agora em diante eu vou só agradecer a Deus. E o sonho que eu quero e com certeza um dia vou ser, é ser avó.

Sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo peso. Então vamos sonhar sempre grande e correr em busca dos nossos sonhos. (Sylva Design)

O pulo da gata!

As lojas que levam o nome de Sylvia Design ficaram cada vez mais conhecidas quando a própria dona se vestia de diversos personagens para chamar a atenção do público nas propagandas televisivas. Entretanto, uma delas se destacou e foi um fenômeno: a mulher gato.

“Quando eu anunciava na televisão ainda era muito pequena referente aos meus concorrentes que tinham 15 anos, 20 anos no mercado. Eu percebi que seria mais uma se continuasse da forma que estava agindo. Aí eu resolvi ousar. Todo mundo falou que eu era uma louca, meu próprio irmão que trabalhava comigo. E eu falei, ‘não tô ficando, eu já sou louca, nasci desse jeito e nasci para vencer’. E aí eu me vesti de alguns personagens e a mulher gato foi o maior sucesso, uma loucura total. Eu fui parar no Jô Soares, fiz dois blocos de mulher gato. Então assim, para mim realmente foi um divisor de águas”, afirmou Sylvia.

A dona da rede de móveis Sylvia Design ainda revelou o desejo de ter o seu próprio programa de TV e já tem até um nome em mente inspirado na mulher gato caso esse sonho se realize algum dia:

“Quem sabe eu possa ter um programa meu na televisão. É um sonho. E se acontecer, vai ser ótimo, se não acontecer, também vai ser ótimo do mesmo jeito. Mas quem sabe em 2026 você poderá ver a Silvia Design uma vez por semana com o programa dela, O pulo da gata, confessou.

Novas tendências a caminho!

Sylvia provou que está sempre a todo vapor inovando e investindo no sucesso do seu negócio, abrindo novas lojas, participando de feiras do ramo moveleiro no Brasil e no exterior para trazer as novas tendências e tudo o que há de mais moderno para os clientes.

Além disso, a eterna mulher gato da televisão brasileira revelou o que pretende fazer se ganhar o prêmio em dinheiro de sua participação no programa: “Se eu vencer o Acerto ou Caia! vou fazer uma doação. A Silvia Design pessoa física e pessoa jurídica sempre ajuda casa de idosos e de crianças. Então eu vou pegar esse dinheiro do prêmio, caso ganhar, e fazer uma doação para casa de idosos e crianças”.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

1 / 12

