Tom Cavalcante dá uma dica imperdível para o Dia dos Pais! O Dia dos Pais é neste domingo (10) Acerte ou Caia|Do R7 07/08/2025 - 16h30 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tom Cavalcante anuncia ofertas da Havan para o Dia dos Pais Reprodução/RECORD

Poucas pessoas são mais importantes em nossa vida do que nosso pai. Afinal, ele é um dos alicerces da família e garante comida, conforto e alegria para todos. Pensando nisso, o Tom Cavalcante te dá uma dica imperdível: a Havan preparou ofertas incríveis para você comemorar o Dia dos Pais!

A loja oferece ótimas opções de roupas, eletrônicos e muito mais! São mais de 180 unidades espalhadas pelo Brasil e todas elas funcionam diariamente entre 9h e 22h e contam com estacionamento gratuito.

Não perca tempo e garanta suas compras! Dia dos Pais é na Havan!