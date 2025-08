Acumuladores: equipe de limpeza encontra fezes de gambá e perde a paciência com donos da casa

Durante décadas de acumulação, Dick praticamente destruiu a casa da namorada Sandy, a ponto de terem que se mudar para outro local. Para voltar a morar na casa, eles concordaram em limpar o local. Uma equipe de especialistas em acumulação chegou para ajudar e talvez salvar a casa de Sandy. No local, o grupo encontrou fezes de gambá. Mark perdeu a paciência com o casal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!