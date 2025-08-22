Logo R7.com
Vício em acumulação gera conflito no relacionamento de Ron

Esposa relata tensão no relacionamento devido à dificuldade do marido em desapegar de objetos

Acumuladores|Do R7

Trish compartilhou a dificuldade em organizar a casa com o marido Ron. Ao sugerir que ele se desfizesse de alguns itens para criar mais espaço, Ron reagiu negativamente. A situação gerou tensão no relacionamento e levou Trish a sair de casa.

