Vício em acumulação gera conflito no relacionamento de Ron
Esposa relata tensão no relacionamento devido à dificuldade do marido em desapegar de objetos
Trish compartilhou a dificuldade em organizar a casa com o marido Ron. Ao sugerir que ele se desfizesse de alguns itens para criar mais espaço, Ron reagiu negativamente. A situação gerou tensão no relacionamento e levou Trish a sair de casa.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas