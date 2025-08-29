Logo R7.com
Vivian enfrenta desafios nas relações familiares por acumular objetos em casa

A compulsão por compras se agravou após divórcio e perda de entes queridos

Acumuladores

A casa de Vivian é marcada pela acumulação de objetos, o que dificulta a convivência familiar. Vivian associou a acumulação à solidão após o divórcio e perdas pessoais, e seus filhos voltaram a morar na casa após ficarem desabrigados. Porém, a desordem  não permitiu que as crianças permanecessem na casa.

