Transtorno afeta a vida de toda uma família no episódio de Acumuladores desta quinta (4)

O Acumuladores acompanha a rotina de um casal cuja vida foi tomada pelo excesso de objetos. Entre pressões familiares e a ameaça de intervenção oficial, eles precisam aceitar a ajuda dos especialistas para evitar uma tragédia. Episódio inédito nesta quinta (4), às 22h45, na tela da RECORD.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!