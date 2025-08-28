Acumuladores mostra luta de mulheres contra a compulsão

O Acumuladores mostra a luta de duas mulheres que enfrentam o mesmo problema: o transtorno de acumulo. Entre objetos que não conseguem descartar e pressões familiares, elas precisam mudar de vida antes que seja tarde demais. Episódio inédito nesta segunda (28), às 22h45, na tela da RECORD.



