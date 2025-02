Furacão e Poderosa! Dani Moreno relembra sequência divertida com Day Mesquita em Amor sem Igual Diretor Rudi Lagemann revela sentir saudade de contar a história da novela da RECORD Novidades|Do R7 27/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/02/2025 - 02h00 ) twitter

Dani Moreno é Furacão e Day Mesquita vive Poderosa em Amor sem Igual Reprodução/Instagram

Dani Moreno movimentou o Instagram ao relembrar uma briga emblemática entre sua personagem em Amor Sem Igual, Furacão, e Poderosa, vivida por Day Mesquita.

No final da “treta”, as amigas se entenderam e caíram na risada com a situação, assim como o público da RECORD.

“Tem alguém aqui com saudade dessas duas? Eu tô!”, escreveu Dani na legenda da publicação.

Day Mesquita respondeu: “Eu! Como eu amo!”.

‌



Já o diretor Rudi Lagemann disse: “Saudade de contar esta história com um elenco e equipe tão talentosos e dedicados!”.

Assista:

Ficou com saudades da Furacão e da Poderosa? É só acessar o PlayPlus.com e rever Amor sem Igual quando e onde quiser.