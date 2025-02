Protagonista de Força de Mulher curte a neve com a família Özge Özpirinçci mostra momento fofo em meio ao frio europeu Fora das Telas|Do R7 22/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/02/2025 - 02h00 ) twitter

Özge Özpirinçci curte momento na neve com a família

Se esta época do ano está o maior calor no Brasil, na Turquia e nos demais países da Europa está aquele frio. Özge Özpirinçci, a Bahar de Força de Mulher, compartilhou nas redes sociais um clique ao lado da filha e do marido curtindo a neve.

“Disposta a todas as aventuras contigo”, escreveu a atriz na legenda, se declarando para Burak Yamanturk.

Nos comentários, os fãs elogiaram. “É linda sua família. Parabéns”, comentou uma seguidora. Já outra falou sobre a filha do casal: “A nenê parece muito com o pai”.

Veja:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

