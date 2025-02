Intérprete de Bahar começou a atuar ainda na infância e gravava filmes caseiros com seu irmão Antes de seguir seu sonho, Özge Özpirinçci atendeu um pedido de seu pai e se formou em Gestão de Negócios Novidades|Do R7 17/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 02h00 ) twitter

Özge Özpirinçci seguiu o sonho de infância e se tornou uma grande atriz Reprodução/Instagram

Özge Özpirinçci é uma excelente atriz e já recebeu prêmios por sua atuação como Bahar em Força de Mulher, mas já se perguntou como ela começou sua carreira? A atriz sanou a curiosidade dos fãs em uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular.

“Meu irmão sempre quis ser um escritor, ele gostava de criar cenas curtas, e me fazia atuar nelas em casa. Meu pai me deu uma pequena câmera e nós filmávamos todos esses filmes ‘bobinhos’, pequenos filmes, pequenas coisas, e nós nos divertíamos muito, então tudo começou com isso”, revelou.

Mas antes de caminhar para o mundo artístico, a intérprete de Bahar seguiu um desejo de seu pai. “Ele queria que eu estudasse Gestão de Negócios. O que eu fiz? Eu me formei, dei ao meu pai o diploma, e disse: ‘Eu quero ser atriz’. E aí comecei a ir para os testes, audições, tudo começou com comerciais, depois séries e filmes”.

Assista à entrevista na íntegra:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja tudo o que sabemos sobre a história de Ceyda e Emre em Força de Mulher:

share Um novo personagem apareceu em Força de Mulher e mexeu com os sentimentos de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu). Durante um desabafo com Bahar (Özge Özpirinçci), a cantora revelou que Emre (Ahmet Rıfat Şungar) é pai de seu filho, Arda, e contou como os dois se conheceram. Confira a história a seguir! Reprodução/RECORD