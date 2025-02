Ator que vive Doruk publica registro atual e surpreende fãs: ‘Nosso menino cresceu’ Ali Semi Sefil tinha apenas quatro anos de idade na época em que Força de Mulher foi gravada Fora das Telas|Do R7 08/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/02/2025 - 17h16 ) twitter

Ali Semi Sefil, o Doruk, tem 12 anos de idade Reprodução/Instagram

Ali Semi Sefil, o Doruk de Força de Mulher, aproveitou um belíssimo pôr do sol para fazer o clique perfeito. “Seja feliz”, escreveu o ator na legenda da publicação.

Os telespectadores brasileiros tomaram conta do post com muitos comentários sobre o quanto Ali cresceu, já que na época em que a novela foi gravada, em 2017, ele tinha apenas 4 anos de idade.

“E nosso Doruk já está com 12 anos”, escreveu uma página de fãs. “Parabéns pelo lindo personagem que você faz em Força de Mulher, já está um lindo rapazinho, cresceu rápido”, elogiou uma internauta. “Nosso menino cresceu”, afirmou outra.

“Você cresceu, mas será inesquecível como Doruk! Sucessos e realizações nesta nova etapa de sua vida!”, desejou uma seguidora. “Que linda foto! Parabéns por ser um artista completo, com tão pouca idade! Não me canso de assistir Força de Mulher por causa do Doruk. Você é muito amado e admirado aqui no Brasil”, disse mais uma.

Relembre sete vezes em que Doruk foi o personagem mais fofo de Força de Mulher :

