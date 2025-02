Ator que vive Arif em Força de Mulher celebra aniversário da filha Feyyaz Duman fez publicação fofa em homenagem à pequena Narîn Fora das Telas|Do R7 03/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 02h00 ) twitter

Feyyaz Duman, o Arif de Força de Mulher, celebra aniversário da filha Reprodução/Instagram

Quem vê o cuidado de Arif com os filhos de Bahar (Özge Özpirinçci) em Força de Mulher pode imaginar que Feyyaz Duman estava se preparando para ser papai. Em publicação recente no Instagram, o ator, sempre discreto com sua vida pessoal, fez uma homenagem à filha, Narîn, que completou quatro anos.

“‘Que as lágrimas não toquem os teus olhos, a pedra nos teus pés, e se apressem para o teu coração’. Feliz aniversário, minha querida filha”, escreveu o ator.

“Felicidades para sua pequena princesa”, desejou uma fã. Enquanto outra escreveu: “Parabéns, Narîn. O Brasil ama seu pai”.

Veja:

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre sete vezes em que Doruk foi o personagem mais fofo de Força de Mulher :

