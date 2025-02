Postura de Arif em término com Bahar é elogiada por fãs de Força de Mulher Cena emocionante entre os personagens comove o público da novela turca no Brasil; saiba mais! Novidades|Do R7 28/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/01/2025 - 02h00 ) twitter

Arif (Feyyaz Duman) é elogiado por postura em término com Bahar (Özge Özpirinçci) Reprodução/Instagram

O término do romance entre Arif (Feyyaz Duman) e Bahar (Özge Özpirinçci) pegou de surpresa os fãs de Força de Mulher. No entanto, o ex-casal se mantém amigo e teve uma conversa sincera, na qual Bahar afirmou que realmente amou Arif, mas com a volta de Sarp (Caner Cindoruk), toda sua vida virou, novamente, de cabeça para baixo.

Apesar de estar com o coração partido, Arif garantiu que não vai se afastar e quer estar presente na vida dela e das crianças. A postura do rapaz rendeu muitos elogios pelos fãs da novela.

“Como esse Arif é cavalheiro”, disse uma seguidora. Já outra escreveu: “Que cena mais linda. Quanta pureza. Arif e suas sábias palavras”. Uma internauta elogiou o rapaz: “Arif é amigo, companheiro, paz, calmaria, porto seguro e homem que cuida e ama. É dele que ela precisa para ser feliz”.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Sofrimento e perdão: Arif arrisca sua vida por Bahar e causa comoção:

share O sequestro de Arif (Feyyaz Duman) em Força de Mulher fez Bahar (Özge Özpirinçci) repensar sua decisão e perdoar a família e os amigos. Mesmo brigado com a protagonista, o rapaz arriscou sua vida para protegê-la, mas desconfiou do envolvimento de Sarp (Caner Cindoruk) no crime. A seguir, entenda tudo o que aconteceu! Reprodução/RECORD